Суббота будет пасмурной, к вечеру ожидаются дожди

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, постепенно поднимется до 4-10, на островах к утру поднимется порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на островах и западном побережье до 8 градусов тепла.