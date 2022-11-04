По данным службы погоды Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, постепенно поднимется до 4-10, на островах к утру поднимется порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на островах и западном побережье до 8 градусов тепла.
Суббота будет пасмурной, к вечеру ожидаются дожди
Суббота будет пасмурной, к вечеру ожидаются дожди
В первой половине дня переменная облачность без осадков. Во второй половине дня начиная с запада страны облачность уплотнится, вечером на острова придет зона дождей, которая распространится на материковую часть страны. Ветер юго-восточный, 5-10, на побережье порывами до 15, на западных островах 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 2-6, на островах до 8 градусов тепла.
Ключевые слова