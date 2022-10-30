Непогода не отступает ⟩ По всей Эстонии продлили штормовое предупреждение еще на один день

Днем в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков, но не обойдется без сильного ветра. Северо-западный ветер порывами 15, на северном побережье и Чудском озере 17-21 м/с. Вечером, начиная с запада, ветер ослабеет. Температура воздуха 4..9°C.

В связи с сильным ветром Служба погоды продлила по всей Эстонии вчерашнее предупреждение первого уровня.

Это означает, что погода может быть опасна в определенных условиях. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, необходимо следить за их дальнейшим развитием.