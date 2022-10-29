По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Сегодня днем будет облачно. Дожди распространятся с запада на восток, во второй половине дня, начиная с островов, осадки прекратятся и облачность постепенно рассеется. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывами 15, на островах и побережье 8-14, порывами до 20 м/с, вечером, начиная с островов, ветер перейдет к северо-западному. Температура воздуха 11..14°C.

В ночь на воскресенье сохранится сильный ветер, ожидается небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами дождь. Ветер северо-западный 6-12, порывами 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха понизится 3..6, на побережье до 9°C.

В связи с сильным ветром Служба погоды объявила по всей Эстонии предупреждение первого уровня.

Это означает, что погода может быть опасна в определенных условиях. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, необходимо следить за их дальнейшим развитием.

Фото: скриншот