По данным Службы погоды Эстонии, сегодня, 29 октября, днем усилится юго-западный, западный ветер порывами 15, на островах и на побережье 14, порывами дo 20 м/c, вечером на островах сменится северо-западным, в начале ночи ветер останется сильным.
По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение
Сегодня днем будет облачно. Дожди распространятся с запада на восток, во второй половине дня, начиная с островов, осадки прекратятся и облачность постепенно рассеется. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывами 15, на островах и побережье 8-14, порывами до 20 м/с, вечером, начиная с островов, ветер перейдет к северо-западному. Температура воздуха 11..14°C.
В ночь на воскресенье сохранится сильный ветер, ожидается небольшая и переменная облачность. В начале ночи местами дождь. Ветер северо-западный 6-12, порывами 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха понизится 3..6, на побережье до 9°C.
В связи с сильным ветром Служба погоды объявила по всей Эстонии предупреждение первого уровня.
Это означает, что погода может быть опасна в определенных условиях. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, необходимо следить за их дальнейшим развитием.
Спасательный департамент разработал универсальные рекомендации, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.
До шторма:
- Забрать с улицы предметы, которые могут взлететь с ветром.
- Припарковать транспорт на открытой местности или в гараже. Заправить полный бак автомобиля.
- Иметь в виду возможные перебои в подаче электроэнергии, запастись едой и водой.
Во время шторма:
- Оставаться в помещении.
- Не садиться за руль. Если это неизбежно, выбрать подходящую скорость и быть готовым к тому, что на дорогу может повалиться дерево.
- Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, тогда позвоните в Центр тревоги по номеру 112.
Если пропадет электричество:
- Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.
- При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.
- Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.
- Поинтересуйтесь все ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.