В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. В начале ночи на востоке Эстонии во многих местах пройдет дождь, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 3-9, в начале ночи на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7..11°C.
В пятницу в Эстонии пройдут ливни
В пятницу в Эстонии пройдут ливни
Днем облачно с прояснениями. Ливневые дожди распространятся с запада на восток. Ветер юго-западный 3-9, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 9..13°C.