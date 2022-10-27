В пятницу в Эстонии пройдут ливни

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. В начале ночи на востоке Эстонии во многих местах пройдет дождь, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 3-9, в начале ночи на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7..11°C.