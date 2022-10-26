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Жителей Эстонии ожидает промозглый четверг

prognoz.ee
Жителей Эстонии ожидает промозглый четверг
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Осень в Эстонии.
Осень в Эстонии. Фото: Tairo Lutter

В ночь на четверг в Эстонии будет в основном облачно, во многих местах пройдут небольшие дожди. После полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-западный, западный 2-8, в начале ночи на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, во второй половине дня на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 8..12°C.

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