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Вторник в Эстонии будет пасмурным и дождливым

prognoz.ee
Вторник в Эстонии будет пасмурным и дождливым
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Осень в Эстонии.
Осень в Эстонии. Фото: Elmo Riig

В ночь на вторник в Эстонии станет облачнее. С моря к островам подойдет зона дождей. Местами образуется туман. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на островах и западном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -3..+2, на островах и местами на побережье 3..9°C.

Днем преимущественно облачно. Во многих местах дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье порывы 14 м/с, во второй половине дня на островах ветер станет юго-западным и ослабеет. Температура воздуха 5..9, на островах до 12°C.

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