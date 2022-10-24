Вторник в Эстонии будет пасмурным и дождливым

В ночь на вторник в Эстонии станет облачнее. С моря к островам подойдет зона дождей. Местами образуется туман. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на островах и западном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -3..+2, на островах и местами на побережье 3..9°C.