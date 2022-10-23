По словам синоптика Кайро Кийтсака, в субботу, 22 октября, вечером до начала дождя в небе над Эстонией был шанс увидеть северное сияние.
Фото читателей ⟩ Cеверное сияние озарило небо над Эстонией
Cеверное сияние озарило небо над Эстонией
За передвижением северного сияния можно следить на сайте virmalised.ee.
Читатель прислал Postimees фотографии северного сияния над Виртсу.
Северное сияние также было запечатлено в Козе.
В Ярва-Яани.
Настоящая игра света наблюдалась в небе над Вана-Каристе в Вильяндимаа.
Читатели Postimees также увидели северное сияние в Пыльтсамаа и Вильяндимаа.
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