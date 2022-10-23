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Фото читателей ⟩ Cеверное сияние озарило небо над Эстонией

prognoz.ee
Cеверное сияние озарило небо над Эстонией
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Северное сияние над Эстонией.
Северное сияние над Эстонией. Фото: Lugeja foto

По словам синоптика Кайро Кийтсака, в субботу, 22 октября, вечером до начала дождя в небе над Эстонией был шанс увидеть северное сияние.

За передвижением северного сияния можно следить на сайте virmalised.ee.

Читатель прислал Postimees фотографии северного сияния над Виртсу.

Северное сияние также было запечатлено в Козе.

Козе. 22.10.2022.
Козе. 22.10.2022. Фото: Lugeja foto

В Ярва-Яани.

Ярва-Яани 22.10.2022.
Ярва-Яани 22.10.2022. Фото: Lugeja foto

Настоящая игра света наблюдалась в небе над Вана-Каристе в Вильяндимаа.

Читатели Postimees также увидели северное сияние в Пыльтсамаа и Вильяндимаа.

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