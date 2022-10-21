По данным Службы погоды Эстонии, в субботу, 22 октября, нас ждет погода с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха местами поднимется до 10 градусов.
В субботу ожидается приятная осенняя погода
В субботу ожидается приятная осенняя погода
В ночь на субботу будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь и туман. Ветер южной четверти на материке 1-5, в районе островов до 8 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье до 8°C.
Днем ожидается переменная облачность, без осадков, к вечеру на острова подойдет зона дождя. Ветер юго-восточный и южный 3-8 м/с, вечером на островах повернет к юго-западному. Температура воздуха 7..10°C.
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