В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь и туман. Ветер южных направлений 2-7, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4..8, на побережье Западной Эстонии до 11°C.
В ночь на пятницу Эстонию накроет туман
В ночь на пятницу Эстонию накроет туман
Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня на материке местами небольшой дождь, на островах больше дождей, откуда более плотная зона осадков будет перемещаться на материк. Ветер южных направлений 3-9, на западном побережье островов и в районе Рижского залива порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9..13°C.