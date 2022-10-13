В ночь на пятницу Эстонию накроет туман

Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня на материке местами небольшой дождь, на островах больше дождей, откуда более плотная зона осадков будет перемещаться на материк. Ветер южных направлений 3-9, на западном побережье островов и в районе Рижского залива порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9..13°C.