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По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение

prognoz.ee
По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение
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Шторм на море.
Шторм на море. Фото: Eero Vabamägi

По данным синоптиков, сегодня ожидается юго-западный и западный ветер порывами до 15-17 м/с, на островах и побережьях 15, порывами до 21 м/c.

В связи с этим Служба погоды объявила по всей Эстонии предупреждение первого уровня, что означает, что погода может быть опасна в определенных условиях и следует следить за прогнозом погоды.

Спасательный департамент разработал рекомендации, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.

До шторма:

  • Забрать с улицы предметы, которые могут взлететь с ветром.
  • Припарковать транспорт на открытой местности или в гараже. Заправить полный бак автомобиля.
  • Иметь в виду возможные перебои в подаче электроэнергии, запастись едой и водой.

Во время шторма:

  • Оставаться в помещении.
  • Не садиться за руль. Если это неизбежно, выбрать подходящую скорость и быть готовым к тому, что на дорогу может повалиться дерево.
  • Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, тогда позвоните в Центр тревоги по номеру 112.

Если пропадет электричество:

  • Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.
  • При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.
  • Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.
  • Поинтересуйтесь всё ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывы 21 м/с. Температура воздуха 8..13°C. Днем будет облачно в прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12, порывы 15, на островах и побережье порывы до 20 м/с. Температура воздуха 12..15°C.

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