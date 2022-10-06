По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение

В связи с этим Служба погоды объявила по всей Эстонии предупреждение первого уровня, что означает, что погода может быть опасна в определенных условиях и следует следить за прогнозом погоды.

Спасательный департамент разработал рекомендации, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра. До шторма: Забрать с улицы предметы, которые могут взлететь с ветром.

Припарковать транспорт на открытой местности или в гараже. Заправить полный бак автомобиля.

Иметь в виду возможные перебои в подаче электроэнергии, запастись едой и водой. Во время шторма: Оставаться в помещении.

Не садиться за руль. Если это неизбежно, выбрать подходящую скорость и быть готовым к тому, что на дорогу может повалиться дерево.

Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, тогда позвоните в Центр тревоги по номеру 112. Если пропадет электричество: Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.

При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.

Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.

Поинтересуйтесь всё ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.