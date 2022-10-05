В ночь на четверг в Эстонии будет преимущественно облачно. Во многих местах пройдет дождь, местами образуется туман. Ветер юго-западный, южный 4-10, порывы до 13, на побережье 14 м/с, утром, начиная с запада, ветер усилится. Температура воздуха 9..14°C.
Четверг в Эстонии будет ветреным, местами туман
Четверг в Эстонии будет ветреным, местами туман
Днем облачно с прояснениями. Зона дождя распространится с запада на восток. После обеда, начиная с запада, осадки прекратятся, и небо прояснится. Ветер юго-западный, западный 7-13, на побережье порывы до 17, на островах и побережье 20 м/с. Температура воздуха 12..15 °C.