Четверг в Эстонии будет ветреным, местами туман

Днем облачно с прояснениями. Зона дождя распространится с запада на восток. После обеда, начиная с запада, осадки прекратятся, и небо прояснится. Ветер юго-западный, западный 7-13, на побережье порывы до 17, на островах и побережье 20 м/с. Температура воздуха 12..15 °C.