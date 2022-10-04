В ночь на среду в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами дождь. Под утро облачность уплотнится и на запад Эстонии распространится зона слабых осадков. Ветер преимущественно западной четверти 2-8 м/с, утром на островах немного усилится. Температура воздуха 0..+6, на побережье 7..11°C.
В Эстонии прогнозируют дождливую среду
В Эстонии прогнозируют дождливую среду
Днем облачно, с отдельными прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер южный, юго-западный 4-10, вечером на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 10..15°С.