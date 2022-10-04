В Эстонии прогнозируют дождливую среду

В ночь на среду в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами дождь. Под утро облачность уплотнится и на запад Эстонии распространится зона слабых осадков. Ветер преимущественно западной четверти 2-8 м/с, утром на островах немного усилится. Температура воздуха 0..+6, на побережье 7..11°C.