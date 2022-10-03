Во вторник в Эстонии будет облачно и дождливо

В ночь на вторник на островах и западном побережье переменная облачность, без осадков. На востоке и юге Эстонии пройдет дождь, местами сильный. Ветер северный, северо-восточный 8-15, на западе Эстонии также и северо-западный 8-12, порывами 17, на островах и побережье до 22 м/с, к утру ветер немного ослабеет. Температура воздуха 5..11°C.