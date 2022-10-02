В ночь на понедельник в Эстонии ожидается переменная облачность, лишь местами возможен небольшой дождь. Кое-где образуется туман. Ветер восточной четверти 2-8, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 3..8, на побережье до 11°C.
В понедельник возможен туман, а кое-где пройдет дождь
В понедельник днем в Эстонии сохранится облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня зона дождя распространится через восток Эстонии. Ветер северо-восточный, северный 7-12, порывы до 17, на северо-восточном побережье и в районе Рижского залива 10-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 6..9, на западе страны днем 10..13°C.
На Чудском озере в ночь на понедельник северо-восточной ветер 5-10, утром порывы 15 м/с. Высота волны 0,5-1 м, утром до 1,5 м. Без осадков. Видимость умеренная. Температура воздуха ночью 6..8°С.
В понедельник днем в Причудье северо-восточный, северный ветер 9-13, порывы 17, во второй половине дня до 20 м/с. Высота волны 1,2-2 м. Во второй половине дня дождь. Видимость умеренная, в осадках плохая. Температура воздуха днем 8..9°С.