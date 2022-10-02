В понедельник возможен туман, а кое-где пройдет дождь

В понедельник днем в Эстонии сохранится облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня зона дождя распространится через восток Эстонии. Ветер северо-восточный, северный 7-12, порывы до 17, на северо-восточном побережье и в районе Рижского залива 10-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 6..9, на западе страны днем 10..13°C.

На Чудском озере в ночь на понедельник северо-восточной ветер 5-10, утром порывы 15 м/с. Высота волны 0,5-1 м, утром до 1,5 м. Без осадков. Видимость умеренная. Температура воздуха ночью 6..8°С.