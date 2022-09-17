Сб, 17.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В воскресенье ожидается до 16-ти градусов тепла

prognoz.ee
В воскресенье ожидается до 16-ти градусов тепла
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Облачность.
Облачность. Фото: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Сегодня ночью в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь и образуется туман. Ветер западной четверти 2-8 м/с, в начале ночи на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха от 5°C, на побережье до 12°C.

Завтра днем в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 1-7 м/с, к вечеру станет северных направлений и немного усилится на островах Западной Эстонии. Температура воздуха 12...16°C.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх