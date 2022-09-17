В воскресенье ожидается до 16-ти градусов тепла

Сегодня ночью в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь и образуется туман. Ветер западной четверти 2-8 м/с, в начале ночи на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха от 5°C, на побережье до 12°C.