В ночь на понедельник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь и образуется туман. Ветeр северной четверти 2-7, на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха во внутренних районах 0..+6, у поверхности почвы местами до -2, на побережье до 11°С.
В понедельник стоит одеться потеплее
В понедельник стоит одеться потеплее
Днем ветер северо-западный, северный 2-7 м/с. Высота волны 0,3-0,8 м. Кратковременный дождь. Видимость хорошая или умеренная. Температура воздуха 6..8°C.