В понедельник стоит одеться потеплее

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь и образуется туман. Ветeр северной четверти 2-7, на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха во внутренних районах 0..+6, у поверхности почвы местами до -2, на побережье до 11°С.