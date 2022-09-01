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Ночью температура воздуха опустится до нуля

prognoz.ee
Ночью температура воздуха опустится до нуля
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Postimees

В ночь на пятницу ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1..7, у поверхности почвы местами около 0, на побережье до 12°С.

Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, вечером в континентальной части прояснит. Ветер северный, северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

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