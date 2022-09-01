Ночью температура воздуха опустится до нуля

В ночь на пятницу ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1..7, у поверхности почвы местами около 0, на побережье до 12°С.