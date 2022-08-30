Тепла ждать не стоит: синоптики предвещают дожди и холодный ветер

В ночь на среду ожидается небольшая или переменная облачность. Преимущественно на востоке Эстонии и на островах пройдут кратковременные дожди, не исключена гроза. Ветер северо-восточный и северный 5-12, на побережье и в районе Чудского озера в начале ночи до 17 м/с. Температура воздуха ночью 8..12, на побережье до 15°С.

В среду днем в Эстонии сохранится переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер в основном северный 5-12, порывами 15, на побережье вечером до 17 м/с. Температура воздуха днем 13..17°С.

На Чудском озере в ночь на среду в Эстонии ветер северо-восточный и северный 7-12, порывами 15, в начале ночи до 17 м/с. Высота волны 0,8-1,5 м. Пройдет дождь, опасность грозы. Видимость умеренная или плохая. Температура воздуха ночью 10..12°С.