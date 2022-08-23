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Погода в среду: жара до 30 градусов и грозы

prognoz.ee
Погода в среду: жара до 30 градусов и грозы
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Лето в Эстонии.
Лето в Эстонии. Фото: Vladislav Musakko

В ночь на среду, 24 августа, во многих местах ясно, на западе и юго-востоке Эстонии переменная облачность, местами кратковременный дождь, опасность грозы. Кое-где образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 15..21°C.

Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, при грозе сильные порывы ветра. Температура воздуха 25..30, на островах и западной периферии континентальной части 20..24°С.

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