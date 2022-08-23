Погода в среду: жара до 30 градусов и грозы

В ночь на среду, 24 августа, во многих местах ясно, на западе и юго-востоке Эстонии переменная облачность, местами кратковременный дождь, опасность грозы. Кое-где образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 15..21°C.