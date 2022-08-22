В ночь на вторник, 23 августа, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 11..17°C.
Во вторник в Эстонию придет гроза с сильными порывами ветра
Во вторник в Эстонию придет гроза с сильными порывами ветра
Днем небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 2-8 м/с, при грозе сильные порывы ветра. Температура воздуха 23..28, на северо-западе Эстонии 19..22°С.