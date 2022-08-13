Несколько дней экстремальной жары: по всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

В воскресенье, 14 августа, днем температура воздуха повысится в континентальной части до 27..28°C, а с 15 до 17 августа продолжится повышение температуры воздуха до 30°C.

В связи с жарой синоптики объявили по всей Эстонии предупреждение первого уровня. Это означает, что погода в определенных ситуациях может быть опасной. Необходимо это учитывать, если на вашу деятельность оказывает влияние погода, и следить за дальнейшим прогнозом.

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Подробный прогноз погоды на ближайшие дни

В ночь на 14 августа будет ясно или малооблачно, без осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер преимущественно восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 11..16, на побережье до 19°С. Днем в основном солнечно, без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 23..28, на побережье местами до 21°С.

В ночь на понедельник ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 13..17, на побережье местами 20°С. Днем малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами 22°С.

В ночь на вторник небольшая или переменная облачность. Под утро на западе Эстонии во многих местах грозовой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 17..22°С. Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами до 23°С.