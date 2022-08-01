Вторник в Эстонии выдастся прохладным и дождливым

В ночь на вторник, 2 августа, в Эстонии будет облачно с прояснениями. На востоке Эстонии во многих местах дождь. Ветер переменных направлений 1-7, утром развернется к западному, юго-западному 5-11 м/с. Температура воздуха 12..16°С.