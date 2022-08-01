В ночь на вторник, 2 августа, в Эстонии будет облачно с прояснениями. На востоке Эстонии во многих местах дождь. Ветер переменных направлений 1-7, утром развернется к западному, юго-западному 5-11 м/с. Температура воздуха 12..16°С.
Вторник в Эстонии выдастся прохладным и дождливым
Вторник в Эстонии выдастся прохладным и дождливым
Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Вечером облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно западный, юго-западный 5-10, во второй половине дня на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 19..23°С.