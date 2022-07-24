Синоптики: с каждым днем в Эстонии будет становиться все прохладнее

В ночь на понедельник, 25 июля, ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь и туман. Ветер преимущественно северо-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17°С. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25°С.

В ночь на вторник переменная облачность. Местами кратковременный дождь и туман. Ветер южных направлений 3-8, на островах усилится юго-восточный ветер порывы до 13 м/с. Температура воздуха 13..18°С. Днем до полудня переменная облачность, без существенных осадков. В середине дня, начиная с запада, облачность уплотнится, к островам подойдет зона дождей с грозами, которая распространится на материк. Ветер юго-восточный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня перейдет к юго-западному. Температура воздуха 20..26°С.

В ночь на среду облачно с прояснениями. Дождь, на востоке Эстонии с грозами, после полуночи, начиная с островов, осадки поредеют. Ветер юго-западный 4-10, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 12..17°С. Днем облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..23°С.