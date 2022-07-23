Карта ⟩ На Эстонию надвигаются гроза и ливни: в девяти уездах объявлено предупреждение первого уровня

В субботу днем во многих местах пройдут грозовые дожди, по востоку Эстонии при грозе осадки могут быть сильными, ветер будет порывистым.

В связи с погодными условиями синоптики передали в девяти уездах Эстонии (в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Пыльвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа) предупреждение первого (желтого) уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

Фото: Служба погоды