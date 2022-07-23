Согласно прогнозу Cлужбы погоды, сегодня, 23 июля, зона гроз с сильными осадками распространится по востоку Эстонии.
Карта ⟩ На Эстонию надвигаются гроза и ливни: в девяти уездах объявлено предупреждение первого уровня
На Эстонию надвигаются гроза и ливни: в девяти уездах объявлено предупреждение первого уровня
В субботу днем во многих местах пройдут грозовые дожди, по востоку Эстонии при грозе осадки могут быть сильными, ветер будет порывистым.
В связи с погодными условиями синоптики передали в девяти уездах Эстонии (в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Пыльвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа) предупреждение первого (желтого) уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.
Ранее прогноз обещал, что сегодня днем будет переменная облачность. Во многих местах пройдут грозовые дожди. Ветер западной четверти 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 19…24, на востоке Эстонии до 27°С.
Ключевые слова