Прогноз ⟩ Теплая погода продержится еще несколько дней

Завтра над Эстонией появится небольшая область повышенного давления и добавится более теплый воздух. В начале ночи порывы северо-западного ветра на северном побережье достигнут 12 м/с, днем ​​ветер слабый и переменчивый. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 9–14 градусов, а на побережье иногда будет достигать 17 градусов. Днем температура поднимется до 23–28 градусов, на побережье будет немного прохладнее.

Послезавтра область высокого давления будет медленно двигаться на восток. Ночью и утром будет без осадков, однако во второй половине дня на островах и западном побережье увеличится вероятность кратковременных дождей и гроз. Ветер слабый. Температура воздуха ночью составит 11–17 градусов, днем ​​25–30. На побережье температура воздуха будет несколько ниже.

В субботу до нас может дойти небольшая ложбина циклона со стороны Балтийского моря, из-за чего ночью будут местами идти дожди. В течение дня во многих местах также может идти дождь и наблюдаться гроза. При этом не исключено, что область повышенного давления окажется сильнее и особых дождей не предвидится. Ночью будут дуть слабые ветры, днем ​​умеренные юго-западные и западные ветры. Температура воздуха ночью составит 13–18 градусов, днем ​​19–23 градуса. В Восточной Эстонии температура воздуха поднимается до 26 градусов.