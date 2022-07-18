Сегодня, незадолго до полудня, Пирет Пайтс удалось с пляжа Рейу заснять несколько водяных смерчей.
Фото ⟩ В Эстонии заметили несколько водяных смерчей
Пайтс рассказала, что сначала слева появились два водяных смерча. Потом справа появился еще один, самый большой. Все длился около четырех минут.
Синоптик Службы погоды Кайро Кийтсак написал в социальных сетях, что на сегодняшний день в водах Эстонии зарегистрировано минимум 18 водяных смерчей — сейчас очень активный сезон облачных воронок.
Водяной смерч возникает, когда более холодная воздушная масса внезапно оказывается над гораздо более теплой морской водой. Длинное и круглое воронкообразное образование, видимое как водяной смерч, представляет собой цилиндрическое облако. Поскольку при вращении воздуха давление падает, начинается конденсация водяного пара и мы видим образование воронкообразного облака, которое со временем может достичь поверхности воды.
В Эстонии наибольшее количество водяных смерчей приходится на период с июля до конца сентября, так как к этому времени морская вода прогрелась и условия для образования водяных смерчей благоприятны. Водяной смерч типичен для западного побережья островов и встречается там ежегодно, достаточно часто встречается в Балтийском море, Рижском и Финском заливах. Водяные смерчи также могут возникать над более крупными внутренними водоемами. Например, 9 июля этого года на Чудском озере было замечено вращение двух воронкообразных облаков.
В этом году, по словам Кийтсака, сезон водяных смерчей начался 5 июля (к югу от Хелтермаа), а в прошлом году намного раньше – 13 июня, когда вблизи Выйсте видели, как вращающееся облако движется в сторону Хяэдемеэсте.