Сб, 16.07.2022
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Теплой летней погоды не стоит ждать и в воскресенье

BNS
Теплой летней погоды не стоит ждать и в воскресенье
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Tuuline Pärnu rand
Tuuline Pärnu rand Фото: Urmas Luik

По данным службы погоды, в ночь на воскресенье около полуночи ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков, на островах и северо-западном побережье будет облачнее, пройдут дожди, возможны грозы.

После полуночи дождевые облака распространятся в восточном направлении. Ветер на востоке страны юго-западный и западный, в Западной Эстонии западный и северо-западный, 4-10 м/с, на побережье порывами 13, на северном побережье до 16 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 15 градусов тепла.

Днем до полудня ожидается преимущественно облачная погода, дожди, вероятны грозы. После полудня начиная с запада и северо-запада облачность будет рассеиваться, и осадков станет меньше. Ветер западный и северо-западный, на востоке страны также и юго-западный, 4-10, порывами до 14 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха днем 15-18 градусов тепла

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