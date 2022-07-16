По данным службы погоды, в ночь на воскресенье около полуночи ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков, на островах и северо-западном побережье будет облачнее, пройдут дожди, возможны грозы.
Теплой летней погоды не стоит ждать и в воскресенье
Теплой летней погоды не стоит ждать и в воскресенье
После полуночи дождевые облака распространятся в восточном направлении. Ветер на востоке страны юго-западный и западный, в Западной Эстонии западный и северо-западный, 4-10 м/с, на побережье порывами 13, на северном побережье до 16 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 15 градусов тепла.
Днем до полудня ожидается преимущественно облачная погода, дожди, вероятны грозы. После полудня начиная с запада и северо-запада облачность будет рассеиваться, и осадков станет меньше. Ветер западный и северо-западный, на востоке страны также и юго-западный, 4-10, порывами до 14 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха днем 15-18 градусов тепла