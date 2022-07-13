В ночь на четверг, 14 июля, на западе Эстонии облачно и дождливо, зона осадков утром достигнет центральных уездов, возможна гроза. На востоке в начале ночи ясно, после полуночи малооблачно, без осадков. Ветер южной четверти 3-9 м/с, на островах утром ветер развернется к западной четверти и усилится порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12...17°С.
Четверг принесет дожди и грозы
Четверг принесет дожди и грозы
Днем на островах переменная облачность, в отдельных местах пройдет кратковременный дождь. На материке облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. К вечеру облака поредеют и осадков станет меньше. Ветер южный, юго-западный 3-9, на западном побережье западный, северо-западный ветер усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17...22°С.