Четверг принесет дожди и грозы

В ночь на четверг, 14 июля, на западе Эстонии облачно и дождливо, зона осадков утром достигнет центральных уездов, возможна гроза. На востоке в начале ночи ясно, после полуночи малооблачно, без осадков. Ветер южной четверти 3-9 м/с, на островах утром ветер развернется к западной четверти и усилится порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12...17°С.