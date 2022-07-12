Карта ⟩ Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии

Грозы будут сопровождаться сильными порывами ветра свыше 15 м/с и местами градом.

В связи с погодными условиями синоптики передали по всей стране предупреждение первого (желтого) уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

За движением грозы можно следить в реальном времени ЗДЕСЬ.

Фото: скриншот/Служба погоды

Ранее прогноз обещал, что сегодня днем будет облачно, после обеда переменная облачность. Временами пройдет дождь, наиболее сильные ливни ожидаются после обеда, во многих местах гроза, сопровождаемая местами градом и порывистым ветром. Ветер преимущественно северный, северо-восточный 5-10, порывы 13, на островах и западном побережье до 13, порывы до 18 м/с, вечером на юго-востоке Эстонии ветер повернёт к востоку и ослабеет. Температура воздуха 22...27°С.