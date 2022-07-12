Согласно прогнозу Cлужбы погоды, сегодня, 12 июля, зона гроз с сильными осадками распространится с востока Эстонии на запад страны.
Карта ⟩ Смотрите в реальном времени, как гроза движется по Эстонии
Грозы будут сопровождаться сильными порывами ветра свыше 15 м/с и местами градом.
В связи с погодными условиями синоптики передали по всей стране предупреждение первого (желтого) уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.
За движением грозы можно следить в реальном времени ЗДЕСЬ.
Ранее прогноз обещал, что сегодня днем будет облачно, после обеда переменная облачность. Временами пройдет дождь, наиболее сильные ливни ожидаются после обеда, во многих местах гроза, сопровождаемая местами градом и порывистым ветром. Ветер преимущественно северный, северо-восточный 5-10, порывы 13, на островах и западном побережье до 13, порывы до 18 м/с, вечером на юго-востоке Эстонии ветер повернёт к востоку и ослабеет. Температура воздуха 22...27°С.
В ночь на среду, 13 июля, в западной Эстонии ожидаются грозы с сильными осадками и порывистым ветром.