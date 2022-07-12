В среду особой жары ждать не придется

В ночь на среду, 13 июля, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. В начале ночи повсеместно пройдет кратковременный дождь, после полуночи осадки в основном на западе Эстонии. Ветер перейдет к восточным направлениям 3-9, до полуночи на островах и северо-западном побережье северный ветер порывами 15 м/с. Температура воздуха 12...18°С.