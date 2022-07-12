В ночь на среду, 13 июля, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. В начале ночи повсеместно пройдет кратковременный дождь, после полуночи осадки в основном на западе Эстонии. Ветер перейдет к восточным направлениям 3-9, до полуночи на островах и северо-западном побережье северный ветер порывами 15 м/с. Температура воздуха 12...18°С.
В среду особой жары ждать не придется
В среду особой жары ждать не придется
Днем небольшая и переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут на островах и западе Эстонии, во внутренних районах материка вероятность только единичных осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с, порывами 12 м/с. Температура воздуха 19...24°С.