Чт, 7.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В пятницу ожидается до 24 градусов тепла

rus.postimees.ee
В пятницу ожидается до 24 градусов тепла
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Pikalt on Suve kioskis kõige populaarsem olnud pehme jäätis. Aja jooksul on aga üha rohkem hakatud ka pallijäätist ostma.
Pikalt on Suve kioskis kõige populaarsem olnud pehme jäätis. Aja jooksul on aga üha rohkem hakatud ka pallijäätist ostma. Фото: Eakogu

По прогнозу метеослужбы, в пятницу ожидается до 24 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачность уплотнится, зона осадков пройдет с островов на западную и центральную часть материковой части страны.

Ветер преимущественно западных направлений, 3-9, до полуночи на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8-14, на побережье с ветром с моря до 17 градусов тепла.

Днем переменная облачность. По многим регионам дожди, во второй половине дня возможны грозы. Ветер южных, на островах и западном побережье преимущественно северных направлений, 3-8, на побережье временами порывами до 12 м/с. Температура воздуха 17-22, на юго-востоке страны до 24 градусов тепла.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх