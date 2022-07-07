В пятницу ожидается до 24 градусов тепла

В ночь на пятницу облачность уплотнится, зона осадков пройдет с островов на западную и центральную часть материковой части страны.

Ветер преимущественно западных направлений, 3-9, до полуночи на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8-14, на побережье с ветром с моря до 17 градусов тепла.