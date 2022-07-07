По прогнозу метеослужбы, в пятницу ожидается до 24 градусов тепла.
В пятницу ожидается до 24 градусов тепла
В пятницу ожидается до 24 градусов тепла
В ночь на пятницу облачность уплотнится, зона осадков пройдет с островов на западную и центральную часть материковой части страны.
Ветер преимущественно западных направлений, 3-9, до полуночи на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8-14, на побережье с ветром с моря до 17 градусов тепла.
Днем переменная облачность. По многим регионам дожди, во второй половине дня возможны грозы. Ветер южных, на островах и западном побережье преимущественно северных направлений, 3-8, на побережье временами порывами до 12 м/с. Температура воздуха 17-22, на юго-востоке страны до 24 градусов тепла.
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