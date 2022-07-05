Вт, 5.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В среду в Эстонии похолодает, во многих местах дожди

prognoz.ee
В среду в Эстонии похолодает, во многих местах дожди
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Дождливая погода.
Дождливая погода. Фото: Elmo Riig

В ночь на среду, 6 июля, на востоке Эстонии в основном ясная или малооблачная погода, без существенных осадков, на западе - переменная облачность, местами кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, западный 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 11...15, на наветренном побережье до 18°С.

Днем переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 18...23°С.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх