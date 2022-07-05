Предсказавший на Иванову ночь теплую летнюю погоду рапламааский натуралист Арво Сайдла, который делает свои прогнозы, наблюдая за природой, признал, что предсказанное им более-менее сбылось, однако июньская жара оказалась сильнее предполагаемого, пишет Postimees.
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Предсказатель погоды обещает небольшие дожди и продолжение теплого лета
Предсказатель погоды обещает небольшие дожди и продолжение теплого лета
«Многие злились, что я не обещал большой жары, а теперь так жарко. Однако я увидел, что потеплеет, а в некоторых местах пройдут дожди», - сказал он.
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