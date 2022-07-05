Предсказатель погоды обещает небольшие дожди и продолжение теплого лета

«Многие злились, что я не обещал большой жары, а теперь так жарко. Однако я увидел, что потеплеет, а в некоторых местах пройдут дожди», - сказал он.

Что касается предстоящих недель, то Сайдла считает, что поскольку на следующей неделе Луна войдет в последнюю фазу, температура воздуха кардинально отступит: «Если говорить о температурах, может получиться, что я опять попаду впросак. Скажу так, надвигается более холодный период и до Дня семи братьев, 10 июля, будет потихоньку брызгать дождик. Масштабных осадков, конечно, не будет, поскольку если посмотреть на европейскую картину погоды, – за исключением Англии, где имелся большой каскад зон низкого давления и осадки – то нигде в Европе дожди не идут, погода, скорее, стоит теплая».