В ночь на вторник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, кое-где образуется туман. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 14°С.
Во вторник в Эстонии будет больше солнца и тепла
Во вторник в Эстонии будет больше солнца и тепла
Днем ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный 3-8, порывы до 12 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 16..22°С.