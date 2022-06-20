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Во вторник в Эстонии будет больше солнца и тепла

prognoz.ee
Во вторник в Эстонии будет больше солнца и тепла
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Лето в Эльва.
Лето в Эльва. Фото: Margus Ansu

В ночь на вторник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, кое-где образуется туман. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 14°С.

Днем ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный 3-8, порывы до 12 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 16..22°С.

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