Все на пляж! Завтра столбик термометра достигнет отметки в 25°С

В ночь на субботу в Эстонии будет ясно и малооблачно, лишь на юге Эстонии в начале ночи более облачно, и местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 10..15, на севере Эстонии местами 7°С.