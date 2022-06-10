В ночь на субботу в Эстонии будет ясно и малооблачно, лишь на юге Эстонии в начале ночи более облачно, и местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 10..15, на севере Эстонии местами 7°С.
Все на пляж! Завтра столбик термометра достигнет отметки в 25°С
Все на пляж! Завтра столбик термометра достигнет отметки в 25°С
Днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..25°С, на наветренном побережье немного прохладнее.