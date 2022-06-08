Служба погоды Эстонии объявила предупреждение первого уровня в семи уездах.
В семи уездах Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня
В семи уездах Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня
Согласно прогнозу, сегодня, 8 июня, днем и вечером в Южной, Центральной и Восточной Эстонии пройдут дожди с грозами, местами сопровождающиеся градом. Во многих местах осадки будут интенсивными. Под грозовыми облаками ветер будет порывистым.
Поэтому синоптики передали предупреждение первого уровня, что означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность.
Предупреждение пока затрагивает семь уездов Эстонии: Ида-Вирумаа, Вырумаа, Валгамаа, Пыльвамаа, Тартумаа, Вильяндимаа и Йыгевамаа.
8.06 днем и вечером
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