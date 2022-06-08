В семи уездах Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

Согласно прогнозу, сегодня, 8 июня, днем и вечером в Южной, Центральной и Восточной Эстонии пройдут дожди с грозами, местами сопровождающиеся градом. Во многих местах осадки будут интенсивными. Под грозовыми облаками ветер будет порывистым.