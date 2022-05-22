Завтра температура воздуха поднимется до 19 градусов

Завтра днем небольшая и переменная облачность, без осадков. К вечеру станет ясно. Ветер переменный 1-6 м/с, на востоке Эстонии и северном побережье северо-западный, западный ветер 5-11 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье 8..13°С.