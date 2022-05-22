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Завтра температура воздуха поднимется до 19 градусов

prognoz.ee
Завтра температура воздуха поднимется до 19 градусов
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Весна.
Весна. Фото: Urmas Luik

Завтра (23.05) ночью малооблачно и сухо. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 1..7, у поверхности почвы местами около 0°С.

Завтра днем небольшая и переменная облачность, без осадков. К вечеру станет ясно. Ветер переменный 1-6 м/с, на востоке Эстонии и северном побережье северо-западный, западный ветер 5-11 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье 8..13°С.

На Чудском озере северо-западный ветер 5-9 м/с. Высота волны 0,3-0,6 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 14..16°C.

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