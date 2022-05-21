Завтра синоптики обещают до 16 градусов

Завтра (22.05) ночью небольшая и переменная облачность. До полуночи на островах и юге Эстонии местами пройдет дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-11, на северном побережье порывами до 14 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 3…7, на побережье до 9°С.