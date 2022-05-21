Завтра (22.05) ночью небольшая и переменная облачность. До полуночи на островах и юге Эстонии местами пройдет дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-11, на северном побережье порывами до 14 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 3…7, на побережье до 9°С.
Завтра синоптики обещают до 16 градусов
Завтра синоптики обещают до 16 градусов
Завтра днем ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 11...16, на побережье местами 9°С.
Завтра на Чудском озере ветер восточный, северо-восточный 5-9, порывами до 13 м/с. Высота волны 0,6-1,2 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 10...13°С.
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