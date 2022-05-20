По данным службы погоды Эстонии, в начале следующей недели воздух может прогреться до 21 градуса.
В начале следующей недели воздух может прогреться до 21 градуса
В ночь на воскресенье на севере Эстонии ожидается переменная облачность без осадков, на юге и западе страны будет облачно с прояснениями, по многим регионам дожди, после полуночи облачность рассеется, а осадки прекратятся. Ветер восточный и северо-восточный 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с, к утру ослабеет. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 12-17, на побережье местами 9 градусов тепла.
В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, 2-7 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, на почве местами до нуля, днем 13-18, на побережье местами 10 тепла.
В ночь на вторник ожидается ясная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 2-8 градусов тепла, на почве местами до нуля, днем 16-21, на побережье местами 11 градусов тепла.