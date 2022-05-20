В начале следующей недели воздух может прогреться до 21 градуса

В ночь на воскресенье на севере Эстонии ожидается переменная облачность без осадков, на юге и западе страны будет облачно с прояснениями, по многим регионам дожди, после полуночи облачность рассеется, а осадки прекратятся. Ветер восточный и северо-восточный 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с, к утру ослабеет. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем 12-17, на побережье местами 9 градусов тепла.