В ночь на субботу на севере Эстонии облачность рассеется, без осадков. На юге и западе более облачно, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 5-12, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 2..8, на северо-востоке Эстонии на поверхности почвы может понизиться до 0°С.
Суббота выдастся дождливой, но теплой
Суббота выдастся дождливой, но теплой
Днем облачность уплотнится. Около полудня к островам подойдет зона дождя, которая медленно распространится на западные и южные уезды. Ветер восточный, северо-восточный 5-12, на северном побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье местами 9°С.