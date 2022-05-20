Суббота выдастся дождливой, но теплой

В ночь на субботу на севере Эстонии облачность рассеется, без осадков. На юге и западе более облачно, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 5-12, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 2..8, на северо-востоке Эстонии на поверхности почвы может понизиться до 0°С.