В ночь на пятницу в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность.
Жителей Эстонии ждет хмурая пятница
Жителей Эстонии ждет хмурая пятница
После полуночи на островах начнется дождь. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха 2..8°С, по северо-востоку Эстонии на поверхности почвы может понизиться до 0°С, на побережье островов температура воздуха до 10°С.
Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер восточный и северо-восточный 5-11, на побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха 10..15°С.
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