В начале ночи почти ясно, к утру на островах более облачно и под утро местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-9, в начале ночи на побережье порывы 13 м/с. Температура 1..6, на наветренном побережье до 9°С.
В субботу в Эстонии не обойдется без кратковременных дождей
В субботу в Эстонии не обойдется без кратковременных дождей
В субботу днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, вечером, начиная с запада, облачность рассеется и дожди пойдут на убыль. Ветер юго-западный, западный, на островах вечером северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 11..16, на наветренном побережье до 9°С.