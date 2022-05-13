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В субботу в Эстонии не обойдется без кратковременных дождей

prognoz.ee
В субботу в Эстонии не обойдется без кратковременных дождей
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12.05.2022, Tartu Pildil tulbid Tartu Linnupargi aias Foto Margus Ansu, Tartu Postimees
12.05.2022, Tartu Pildil tulbid Tartu Linnupargi aias Foto Margus Ansu, Tartu Postimees Фото: Margus Ansu

В начале ночи почти ясно, к утру на островах более облачно и под утро местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-9, в начале ночи на побережье порывы 13 м/с. Температура 1..6, на наветренном побережье до 9°С.

В субботу днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, вечером, начиная с запада, облачность рассеется и дожди пойдут на убыль. Ветер юго-западный, западный, на островах вечером северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 11..16, на наветренном побережье до 9°С.

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