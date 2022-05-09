Вторник выдастся теплым, но ветреным

В ночь на вторник, 10 мая, в Эстонии будет ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный и западный 3-9, на островах и северо-западном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0..+4, на островах и западном побережье до +7°С.