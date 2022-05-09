В ночь на вторник, 10 мая, в Эстонии будет ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный и западный 3-9, на островах и северо-западном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0..+4, на островах и западном побережье до +7°С.
Вторник выдастся теплым, но ветреным
Вторник выдастся теплым, но ветреным
До полудня малооблачно, без осадков. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность постепенно уплотнится, но погода сохранится без осадков. Ветер юго-западный 5-10, порывами 13, на побережье до 16 м/с. Температура воздуха 12..17, на наветренном побережье до 10°С.