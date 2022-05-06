В ночь на субботу в Эстонии будет ясно, местами переменная облачность. На востоке Эстонии местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 2-7, побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
В субботу в Эстонию придет долгожданное тепло
В субботу в Эстонию придет долгожданное тепло
Утром малооблачно и без осадков. В середине дня облачность увеличится и во второй половине дня через Эстонию распространятся кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 м/с, вечером на островах перейдет к северо-западному. Температура воздуха 13..18, на наветренном побережье до 8°С.