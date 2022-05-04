В начале ночи со среды на четверг в Эстонии будет малооблачно. Около полуночи, начиная с островов, облачность уплотнится, но осадков не ожидается. Ветер западной четверти 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха -1...+3, на островах и западном побережье до +5°С.
В четверг в Эстонии возможны небольшие дожди
В четверг в Эстонии возможны небольшие дожди
Днем переменная облачность. После обеда на островах, а вечером и на западе материковой части местами возможен небольшой дождь. Ветер развернется к юго-западному, южному направлению 3-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха 10...14, на наветренном побережье до 7°С.