Среду в Эстонии омрачат дожди и мокрый снег

В ночь на среду на западе страны ясная и сухая погода. По востоку Эстонии переменная облачность и местами возможен мокрый снег. Северо-западный ветер 3-9, в начале ночи на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье до +4°С.