В ночь на среду на западе страны ясная и сухая погода. По востоку Эстонии переменная облачность и местами возможен мокрый снег. Северо-западный ветер 3-9, в начале ночи на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье до +4°С.
Среду в Эстонии омрачат дожди и мокрый снег
Среду в Эстонии омрачат дожди и мокрый снег
Днем переменная облачность. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Вечером небо прояснит и вероятность осадков уменьшится. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 6..11°С.
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