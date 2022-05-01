В ближайшие дни будет дождливо, но ожидается и солнечная погода

В ночь на вторник облачно с прояснениями. Зона дождей к утру распространится с севера страны на юг, возможен также мокрый снег. После полуночи облачность начиная с северо-запада рассеется, а осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. После полуночи ветер западных направлений и немного слабее. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5-11 градусов тепла.

В ночь на среду ясно, на востоке страны переменная облачность. По регионам кратковременные осадки в виде мокрого снега или снега. Ветер северо-западный, 3-9, до полуночи на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 4 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди и мокрый снег. К вечеру вероятность осадков сократится, а облачность рассеется. Ветер преимущественно северо-западный и западный, 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.