По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни возможны дожди и мокрый снег, но также ожидается солнечная погода.
В ближайшие дни будет дождливо, но ожидается и солнечная погода
В ночь на вторник облачно с прояснениями. Зона дождей к утру распространится с севера страны на юг, возможен также мокрый снег. После полуночи облачность начиная с северо-запада рассеется, а осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. После полуночи ветер западных направлений и немного слабее. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5-11 градусов тепла.
В ночь на среду ясно, на востоке страны переменная облачность. По регионам кратковременные осадки в виде мокрого снега или снега. Ветер северо-западный, 3-9, до полуночи на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье до 4 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди и мокрый снег. К вечеру вероятность осадков сократится, а облачность рассеется. Ветер преимущественно северо-западный и западный, 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.
В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на островах и западном побережье до 5 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье местами 6 градусов тепла.