Завтра синоптики обещают дождь с мокрым снегом

Завтра (29.04) ночью начиная с северо-запада облачность поредеет. В восточной и южной части Эстонии еще пройдут дождь и мокрый снег, на северо-восточном побережье местами возможен и снег, к утру осадки прекратятся. Ветер западной четверти 4-10, в прибрежных районах порывы северо-западного ветра будут достигать 14 м/с. Температура воздуха -2...+3°С.