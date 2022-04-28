Завтра (29.04) ночью начиная с северо-запада облачность поредеет. В восточной и южной части Эстонии еще пройдут дождь и мокрый снег, на северо-восточном побережье местами возможен и снег, к утру осадки прекратятся. Ветер западной четверти 4-10, в прибрежных районах порывы северо-западного ветра будут достигать 14 м/с. Температура воздуха -2...+3°С.
Завтра синоптики обещают дождь с мокрым снегом
Завтра синоптики обещают дождь с мокрым снегом
Днем небольшая и переменная облачность, пройдет кратковременный дождь с мокрым снегом. Вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер западной четверти 4-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4...9°С.
На Чудском озере преобладает северо-западный ветер 5-8 м/с, вечером ослабеет. Высота волны 0,7-1,2 м. Временами пройдет кратковременный дождь с мокрым снегом. Видимость хорошая, в осадках умеренная. Температура воздуха 3...6°С.
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