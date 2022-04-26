В ближайшие дни синоптики обещают дожди и снег

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, на западе и на севере страны дожди и мокрый снег, в Северо-Восточной Эстонии до полудня возможен и небольшой снег. Ветер западных направлений, 2-8, после полудня юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 5 м/с. Температура воздуха ночью до 5 градусов мороза, днем 4-8 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, после полуночи на западе страны осадки прекратятся, облачности станет меньше. Ветер западных направлений, 4-10, до полуночи на северном побережье юго-западный, порывами до 15 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке страны по регионам кратковременные дожди и мокрый снег, к вечеру осадки прекратятся. Ветер северо-западный и западный, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.