По данным службы погоды Эстонии, по ночам еще ожидаются небольшие заморозки, а днем воздух будет прогреваться местами до 13 градусов тепла.
Первая половина следующей недели будет дождливой
В ночь на понедельник ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, дожди до полуночи по многим регионам дожди, после полуночи только на востоке страны. Ветер северо-восточный и северный, 3-9, на северном побережье порывами 14 м/с, к утру ослабеет. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 8-13, на открытом ветру побережье около 5 градусов тепла.
В ночь на вторник облачность рассеется, но местами пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно северный и северо-западный, 1-7 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке Эстонии местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 4-10, во второй половине дня на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, днем 8-13, на открытом ветру побережье около 5 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный и северный, 4-10, на островах порывами до 14 м/с. Днем ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Ветер сменит направление на западное, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до 2 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.