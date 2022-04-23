Первая половина следующей недели будет дождливой

В ночь на понедельник ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, дожди до полуночи по многим регионам дожди, после полуночи только на востоке страны. Ветер северо-восточный и северный, 3-9, на северном побережье порывами 14 м/с, к утру ослабеет. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 8-13, на открытом ветру побережье около 5 градусов тепла.

В ночь на вторник облачность рассеется, но местами пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно северный и северо-западный, 1-7 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке Эстонии местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 4-10, во второй половине дня на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, днем 8-13, на открытом ветру побережье около 5 градусов тепла.